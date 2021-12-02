Радянська актриса Євгенія Симонова, яка прославилася роллю в "Звичайному диві", здивувала одкровенням про чорну смугу в своєму житті.

66-річна актриса розповіла в програмі "Скажи Гордєєвій" про серйозне захворювання, причини, які до цього призвели, і свою готовність прийняти смерть.

Так, у Симонової було хронічне запалення легенів, яке призвело до раку.

"Не було ж обмежень. Запалення легенів - а у мене спектакль в Іркутську, все продано. Ну і що?, - розповіла вона. - Тепліше одяглася, напилася антибіотиків, поїхала в аеропорт, сіла в літак, температуру збила. Приїхала туди, зіграла виставу, повернулася, продовжую лікувати запалення легенів... Тут зйомки десь, поїхала познімалася, ну, запалення, ну, що робити, я ж п'ю ліки. Ось так ось я все долала. І у мене почалася хроніка".

Коли їй було близько 50 років запалення пройшло, але "затемнення" в легенях залишилося. Лікарі тоді сказали, що не будуть втручатися. Актриса таким чином прожила п'ять років, регулярно перевіряючись у медиків.

У 2013 році після чергового запалення, затемнення "раз і виросло". Тоді лікарі наполягли на хірургічному втручанні.

За словами Симонової, вона ні краплі не злякалася.

"Я взагалі панічно боюся за своїх дітей і близьких... Чомусь з приводу себе - я не боюся. Не можу сказати, що я хочу і я готова померти завтра-післязавтра. Якщо скажуть, що треба, я можу прийняти це, тому що я вдячна - я 66 років так прожила! Це добре. В принципі, я готова. У мене немає такого "чому це зі мною?", - заявила зірка.

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