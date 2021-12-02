Відома українська співачка, підопічна Потапа, ведуча тревел-шоу "Орел і решка" Мішель Андраде покрасувалася в речах від відомого бренду.

Популярна артистка представляє на собі одяг різних брендів, передає Politeka.net. Зірка займається цим, крім того, що виконує хіти, а також веде передачу.

У новому Instagram-пості співачка з'явилася в речах капсульної колекції від H&M. На кадрах красуня демонструвала на собі нові моделі для журналу Vogue, веселячись під музику.

"За останні півроку я побувала в безлічі європейських країн, де усвідомленість в моді – частина культури. Це той підхід, про який нам всім пора задуматися, щоб зберегти нашу планету", - написала Мішель Андраде.

За 40 хвилин публікація зібрала майже 3000 переглядів і багато коментарів.

"Така кайфова🔥", " красуня😍 🔥", "розумничка! Всього найкращого тобі!", "Я красивіше всіх твоїх подруг ☺️☺️😏😏😘😍😈", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Мішель Андраде в рамках програми "Орел і Решка" побувала в різних країнах. Артистка припала глядачам до душі, тому вона не зупинилася на зйомках лише одного сезону.

Примітно, що в одній з поїздок зірка зламала руку, через що вона не могла зробити собі нормальну зачіску і ходила в панамі.

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