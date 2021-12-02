Відома українська телеведуча Леся Нікітюк полетіла з України в Кабо-Верде, показавши шанувальникам, в які пригоди потрапила відразу після перельоту.
Як пише Politeka.net, в Instagram телеведуча похвалилася своєю черговою подорожжю. Вона вирушила в Кабо-Верде - державу, яка знаходиться в Атлантичному океані в 600 км від узбережжя Африки. Судячи з відео, погода не порадувала артистку, на островах почався шторм. Втім, Нікітюк знайшла, чим зайнятися.
"Ну яке Монако, друзі. Я ж говорила, летимо зі мною на Кабо-Верде. А ви вирішили, що будете працювати, а відпочивати будете потім?",- звернулася Нікітюк до своїх шанувальників.
Також телеведуча показала, як кинулася рятувати потопаючий човен. Нікітюк залізла у воду і допомагала місцевим жителям тягнути човен.
Онук Алли Пугачової після нещастя опинився на милицях: "Якось так..."
Українцям доведеться носити "ковід-значки": де МОЗ посилив карантинні обмеження
Бентежні кадри з 19-річною Кароль спливли у Мережі: "Чарівне яєчко"
"Таємна дружина" Винника розтопила серця "вовчиць" зворушливим жестом: "Навіть мені сподобалося"
Життя зірки шоу "X-Фактор" та "Голос" трагічно обірвалося: "Затягнуло в конвеєр"
"Ситуація - човен тоне. Всі штовхають. Я допомагаю. Я молодець. Коротше, я врятувала всіх. Дайте премію лобстерами", - підписала відео зірка.
Нагадаємо, що Нікітюк розговорилася про заощадження і заробітки: "не завжди встигаю витрачати".
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк блиснула перед суддями "Танців з зірками" в сукні з розрізом від стегна: "все крутіше і крутіше".
Також Politeka писала, що Нікітюк без сорому показала, як позбавляється від прищів і целюліту: "досить знущатися".