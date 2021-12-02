Відома українська телеведуча Леся Нікітюк полетіла з України в Кабо-Верде, показавши шанувальникам, в які пригоди потрапила відразу після перельоту.

Як пише Politeka.net, в Instagram телеведуча похвалилася своєю черговою подорожжю. Вона вирушила в Кабо-Верде - державу, яка знаходиться в Атлантичному океані в 600 км від узбережжя Африки. Судячи з відео, погода не порадувала артистку, на островах почався шторм. Втім, Нікітюк знайшла, чим зайнятися.

"Ну яке Монако, друзі. Я ж говорила, летимо зі мною на Кабо-Верде. А ви вирішили, що будете працювати, а відпочивати будете потім?",- звернулася Нікітюк до своїх шанувальників.

Також телеведуча показала, як кинулася рятувати потопаючий човен. Нікітюк залізла у воду і допомагала місцевим жителям тягнути човен.

"Ситуація - човен тоне. Всі штовхають. Я допомагаю. Я молодець. Коротше, я врятувала всіх. Дайте премію лобстерами", - підписала відео зірка.

Нагадаємо, що Нікітюк розговорилася про заощадження і заробітки: "не завжди встигаю витрачати".

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