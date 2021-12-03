Популярний український ведучий, суддя на шоу "Україна має талант" Сергій Притула показав своїх дітей, що викликало питання у його шанувальників.

Сергій Притула багато працює на телебаченні, але також не забуває розвивати соцмережі, повідомляє Politeka.net. Зараз на сторінку телеведучого в Instagram підписані 845 тисяч осіб.

Деякі знімки в соцмережі викликають питання у шанувальників, як, наприклад, один з останніх. На фото Сергій Притула показав своїх трьох дітей. Люблячий батько тримав на руках наймолодшу дочку, яка з'явилася на світ півроку тому.

Публікація швидко зібрала понад 50 тисяч лайків і багато коментарів. У деяких користувачів мережі виникло питання про проживання старшого сина, на що батько, ймовірно, розсердився.

"А син з вами живе?) або 50-50?) ", "У мене теж виникало це питання, але соромилася запитати)", - поцікавилися користувачі Мережі.

"А можете пояснити природу цього питання? Чому це так цікаво?",- у відповідь написав Сергій Притула.

Зазначимо, зараз у телеведучого троє дітей-старший син Дмитро від першого шлюбу з Юлією Андрійчук і дві дочки від другої дружини Катерини Сопельник – Соломія і Стефанія.

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