Відома українська співачка Наталія Могилевська побувала на концерті свого колишнього підопічного Володимира Дантеса і висловила слова гордості.

Співак, блогер і чоловік колишньої солістки "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої дав перший великий сольний концерт у Києві, пише Politeka.net. На виступ артиста прийшли не тільки звичайні глядачі, а й зірки шоу-бізнесу, в тому числі Наталія Могилевська.

Артистка опублікувала кілька сторіс, в яких висловлювала гордість за свого колишнього підопічного.

"Через 15 років, Вова дав перший сольний концерт і зібрав аншлаг у Києві. Пишаюся!",- написала Наталія Могилевська.

Примітно, що артистка в гримерці подарувала Володимиру Дантесу права на виконання пісні "Девочка Оля", яка і принесла йому і його колезі Вадиму Олійнику першу популярність.

Зазначимо, Наталія Могилевська деякий час була продюсером дуету "Діо.Фільми", який складався із зазначених співаків.

Контракт артистів закінчився в 2015 році, після чого співачка відмовилася його продовжувати.

В інтерв'ю 2POPODCAST Могилевська розповіла, що причиною завершення роботи з дуетом стали постійні сварки з Володимиром Дантесом.

За словами артистки, її підопічний не довіряв їй, і постійно шукав, де його обманюють.

Нагадаємо, мама зворушила Дантеса "немузьким" подарунком перед його важливим днем.

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес раптово затримав концерт, звернувшись до шанувальників.

Також Politeka писала, що чоловік Дорофєєвої Дантес зізнався, як переживає перед сольними концертами.