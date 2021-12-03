Головний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" і відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво зробив зізнання про свої страхи і розповів, на що ніколи не зважиться.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу"МастерШеф". Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проекту.

Так, цього разу шеф-кухар опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Ектор Хіменес-Браво активно спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах. Він запропонував пограти в гру"було/не було". Користувачі мережі пишуть йому ситуацію, а він коментує її. У Ектора Хіменеса-Браво запитали, чи стрибав він з парашутом.

"Ні, цього я ніколи не робив. І якщо чесно, я дуже-дуже боюся. Я ніколи не стрибав з парашутом, і ніколи не буду робити банджі-джампінг. Я дуже боюся, вибачте...", — зізнатися Ектор Хіменес-Браво.

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