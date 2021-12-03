Відома співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, звикла показувати в соціальній мережі Instagram своє життя і нерідко при цьому дивувати шанувальників незручним виглядом.

Виконавиця вже вдруге є членом журі шоу "Маска", тому в кожному ефірі намагається показувати різні вбрання, епатувати публіку танцями або дивувати костюмами вже перед самим випуском. Цього разу в Instagram Каменських показала свій лук з минулого ефіру.

Настя вибрала незвичайний зелений костюм з білими смугами і білим пухом. Причому не обійшлося без танців і кривлянь. Для Тік-струму вона постійно знімає такі ролики.

"Настрій-танцювати! Адже завтра-новий випуск шоу @maskaukrainetv 🤩 і пишіть, як думаєте, хто ховається під вашою улюбленою маскою - Жирафа, Робота, Кота, Порося. Тигра, скандалу або Мухомора? 🤔» - пише артистка.

У мережі відповіли по-своєму:

"Як завжди очманіти!!!!! Немає слів!!!! Ви красоточка 🔥; чарівна❤; Блін я не впізнала Настю) гарнішає і гарнішає💃 🏻 🤪 👍; МДА, диво в пір'ї; може вистачить вже кривлятися? Будь серйозніше; косити під підлітка не найкраща ідея; ви класно рухаєтеся в такт музики👍; що за кореянка, ні че така; Не можна вже інші рухи вивчити😂 😂 😂 одне і теж; напевно пропустила стаканчик🤣 😄 👍».

Як відомо, не так давно Каменських подорожувала разом з чоловіком Потапом і відпочивала в Абу-Дабі, де відвідала безліч цікавих місць. Також Настя відвідала мечеть шейха Зайда, де дозволяється бути тільки в спеціальних закритих нарядах.

Жінки там також повинні прикрити голову, тому Каменських поспішила скористатися моментом і незвично змінила образ для того, щоб побувати на екскурсії по унікальному місцю.

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