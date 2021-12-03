Популярна українська телеведуча, зірка програми «Світське Життя» Катя Осадча, яка всього кілька місяців тому знову стала мамою, показала елегантні образи перед зйомками.

Катерина Осадча є затребуваною і популярною телеведучою, тому практично кожен день вона зайнята на зйомках. Навіть після народження дитини вона не стала відпочивати і практично відразу приступила до роботи.

Зараз Осадча приділяє час і своїй кар'єрі, і встигає займатися будинком. Перед початком вихідних зірка також почала готуватися до різних проектів, які вийдуть на новорічні свята.

З цього приводу артистка представила відразу два різних образи. Класичний вечірній лук з комбінезоном і відкритим декольте і елегантний образ зі світлим нарядом без принтів. Акцент на фігурі Осадчої не могли залишитися непоміченими, адже вона сильно схудла.

Також Катя Осадча опублікувала яскравий знімок, на якому похвалилася своїм розкішним довгим волоссям. Телеведуча розповіла, як упорядковує себе без допомоги стилістів.

«На зйомках стилісти використовують для моїх зачісок чимало стайлінгу, але в повсякденному житті я мінімаліст :) щоб зробити об'ємну укладку беру тільки один засіб - пінку. Наношу на вологе волосся, а далі тільки фен і плойку. Такі невимушені локони-моя улюблена home-made зачіска", - зазначила Осадча.

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