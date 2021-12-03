Відома блогерка і молода мама Даша Квіткова виклала в мережі незвичайне фото і звернулася до шанувальників після перегляду серіалу.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська блогерка і дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова поділилася в мережі незвичайним фото і своїми роздумами.

На новій фотографії Даша відображена в цікавій локації на вулиці, схоже, що вона присіла на дитячу карусель. Перед камерою красуня з'явилася в стильному темному платті закритого фасону, її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі акуратний макіяж, вона ніби задрімала.

У підписі до публікації Квіткова поділилася своїми роздумами після перегляду серіалу: "Іноді нам всім потрібно зупинитися. Зупинитися і подивитися на себе. Дуже часто ми забуваємо про свої помилки, тикаючи людям на їх помилкові кроки. Вчора додивилися серіал" Поклик пекла", може здатися, що серіал про фантастичних монстрів. Але він про реальні. Ідея серіалу жива. Починаєш аналізувати, а грішиш ти сам? А прийшли б монстри за тобою?".

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