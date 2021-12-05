Популярна українська співачка Надя Дорофєєва влаштувала танці в теплому костюмі і отримала багато компліментів з приводу пластики і зовнішності.
Відома артистка крім того, що багато знімається в різних шоу, записує пісні і випускає кліпи, також активно веде свої соцмережі, передає Politeka.net.
На сторінки Наді Дорофєєвої в Instagram і Тік Ток підписані загалом більше восьми мільйонів осіб, яких вона регулярно балує контентом.
Цього разу співачка влаштувала танці перед камерою. На артистці був теплий спортивний костюм. Красуня зробила собі макіяж з акцентом на губи. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
"Мяу 💜", - написала Надя Дорофєєва.
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Кадри швидко зібрали понад 60 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали багато компліментів артистці, і не тільки.
"Той, кого ти слухав в дитинстві знімає під те, що ти слухаєш зараз"," червона помада на Наді це найкраще, що може бути♥️", " НАДЯ!!! Надійка!! Терміново!!! Питання життя і... Життя! Шо за помада? Страх як красиво. Терміново хочу собі таку красу😊", " тобі личить чорне волосся, тобі личить червона помада, тобі личить оверсайз, тобі личить фіолетовий ти красуня❤️👍", - написали користувачі Мережі.
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