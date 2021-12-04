Шоу "Маска" готує для шанувальників сюрприз, а глядачів змусили поламати голову, хто ж ховаються в одному з костюмів - в коментарях почалося бурхливе обговорення.

На шоу "Маска" глядачі із зірковими детективами Олею Поляковою, Настею Каменських, Дзідзьо, Олегом Винником та Андрієм Данилком, намагаються відгадати, хто ж ховається в тому чи іншому костюмі, передає Politeka.net.

У новому пості в офіційній Instagram-групі шоу запропонували вгадати, хто ж ховається в масці героя Норки, заінтригувавши новиною про сюрприз.

"У сьомому випуску гіпершоу МАСКА Норка влаштує справжнє шоу 🔥

Яку зірку хотіли б побачити під цією маскою? Пишіть в коментарях 👇", - написали автори поста.

За три години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"А мені чомусь здається, що там, можливо, хлопець😍але подивимося сьогодні😍", " один зоопарк в цьому році 😢", "Макс Барських", " Так... моторошнуватий персонаж", " може бути, Даша Астаф'єва?", "Тіна Кароль", "стрьомна маска😮", "Дорофєєва"," Марув🔥", Тоня Матвієнко", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, шоу "Маска" завоювало велику популярність, завдяки загадковості і яскравості персонажів.

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