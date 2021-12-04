Відома співачка Аліна Гросу, яка почала активно виступати в Україні і часто з'являється на різних шоу, поділилася інтригуючими образами для нової обкладинки глянцевого журналу.

Аліна Гросу останнім часом все активніше розповідає про себе, заявляє про плани на майбутнє і показує перетворення. Цього разу артистка взяла участь у новій зйомки, для якої приміряла силуетний наряд з декольте.

"Новий номер @otdohniua вже вийшов з нами ❤️ свайпай і побачиш обкладинку:) Все закулісся нашого життя і не тільки ми відкрили спеціально для вас😅 а самі ми так і не змогли купити собі на пам'ять журнал(( куди не прийдемо, кажуть, розкупили 😭 #обирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣?)» - писати Аліна.

Шанувальники оцінили серію нових кадрів співачки:

"Ви створені один для одного. Бережіть себе. Щастя любить тишу. 💝 💖 🙏 ; Подивилася сьогодні замок на піску. Незабутнє враження Ваша роль і картина в цілому. Дуже гідно. Клас 😍; така класна 🔥; 😍такі красиві ❤️🔥; як же подобається Ваша пара💜 💜 💜ви як одне ціле; поруч з цим чоловіком розкривається неймовірно».

Також ми раніше писали, що популярна українська співачка Аліна Гросу, яка була одружена з російським бізнесменом, але вже встигла розлучитися і завести новий роман, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі.

Раньше Аліна поділилася в сторіс жарким кадром, на якому спокушає своїм виглядом.

Нагадавши, Аліна Гросу повідомила про непоправну втрату, зірка втратила рідну людину: "дуже боляче".

Як повідомляла Politeka, Аліну Гросу вся в чорному вразила кадрами в суто чоловічій компанії:"куди Полянського Делі".

Також Politeka писала, що Аліна Гросу в яскраво-червоній сукні підкреслила свої достоїнства:"шикарна дівчинка".