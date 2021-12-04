Відомий виконавець Сергій Бабкін, який став тренером у "Лізі сміху", вирішив захопитися незвичайним блискучим образом своєї дружини.

В цей раз популярний український виконавець Сергій Бабкін, який у новому сезоні став тренером гумористичного шоу "Ліга Сміху", вирішив поділитися щасливим кадром з дружиною. Перед стартом їх спеціального марафону чоловік вирішив підігріти інтригу.

В цей раз Бабкін показав незвичайний кадр, на якому його дружина без верхнього одягу показала себе з Близького ракурсу. Причому позувала Сніжана вся повністю в блискітках не тільки на обличчі, але і на плечах.

"Хлопці, а знаєте, як порадувати ваших найближчих дівчаток? ... Своїх коханих, мам, дочок, сестричок, колег? Знаєте, як нашим жінкам важлива наша увага і інтерес до їхніх інтересів? Знаєте, як їм приємна наша, чоловіча, турбота?

Загалом, у мене ідея!🔥Попереду низка найчарівніших і довгоочікуваних свят. Напевно, ви вже вибираєте подарунок на всю силу і міць своєї фантазії! І вільними вечорами, замість того, щоб провести час з сім'єю, бігаєте в пошуках подарунків! І зовсім даремно, адже подарунок для вашої королеви вже готовий! 🔥

Сьогодні-послеееедний день, коли можна встрибнути в поїзд, що вже мчить! Кажу загадками? Зрозумів, вношу ясність!))) Чому кожна жінка буде в захваті від такого подарунка? Останній день записатися на марафон..» - писати Бабкін.

Відзначимо, в цілому, Бабкін задоволеність шанувальників яскравими публікаціями в своєму профілі в Instagram. Нещодавно артист поділився в мережі чорно-білим кадром зі студії і заінтригував новим альбомом.

"Робота на студії кипить-закінчую альбом. Так! Новий повноцінний LP. Всі деталі розкрию поступово. А поки можу тільки сказати, що ви почуєте його вже в лютому! Чекаєте?",- пише Бабкін.

Нагадавши, Бабкін показав, як святкує свій день народження, здивувавши особливим талантом: "Наш фірмовий...".

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