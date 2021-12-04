Українська легендарна виконавиця Софія Ротару заінтригувала шанувальників, які прийшли в захват від новини про сюрпризи на честь нового року.

Софія Ротару десятки років на сцені, підкоривши мільйони шанувальників своєю творчістю, передає Politeka.net. Попри те, що зірка так багато років на сцені, вона все одно намагається здивувати фанатів.

Так, в новому пості в Instagram співачка розповіла, що готує шанувальникам кілька сюрпризів на честь нового року. Свій запис зірка підкріпила уривком з вірша.

"Йде сезон свят і подарунків! Я підготувала для своїх шанувальників пару сюрпризів! ❤️



... Я не боюся

Зими дихання.

Зігріють нас

Мої бажання.

Кружиться сніг

Біліше білого...", - написала артистка, а в кінці побажала всім здоров'я, любові і благополуччя.

За п'ять годин публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів.

"краща❤️", " любимо нескінченно!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "спасибі Вам, Софію Михайлівно! взаємно!🙏 🏻 😇 ", "Дуже чекаємо і нескінченно любимо! ❤ ️ ", "Дуже чекаємо на ваші сюрпризи!❤ ️ ", "найкращий подарунок для нас-бачити Вас здоровою і щасливою! ❤ ️ ", "Дуже красиві слова, спасибі, моя улюблена співачка)...❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, раніше з'явилися чутки, що Софія Ротару тяжко хвора, проте, мабуть, все в порядку.

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