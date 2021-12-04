Популярна українська співачка Настя Каменських показала миттєве перетворення з зарозумілої гламурної дами в веселу сучасну дівчину.

Як пише Politeka.net, виконавиця повеселила шанувальників новим роликом на своїй сторінці в Тікток.

На відео Каменських дозволила фанатам розглянути ближче епатажний образ, в якому вона з'явилася в недавньому епізоді шоу «Маска». На ній було вузьке чорне плаття з відкритими плечима і глибоким декольте. Його головними родзинками стали напівпрозорі фіолетові рукава і блискучі вставки.

На початку відео Каменських з серйозним і злегка гордовитим виразом обличчя кокетливо підправляє свою яскраву помаду, не дивлячись в камеру. Однак потім вона несподівано змінює вираз обличчя і починає забавно підтанцьовувати під музику, злегка посміхаючись.

Перетворення співачки вийшло дійсно радикальним.

Шанувальник Каменських не змогли пройти повз її відео.

"Красива", ах... знову ці емоції...", "мила як же ти прекрасна", "Королева", "ти моя кохана", "Я тебе бачив, ти в Києві навпроти "Аеропорту" кліп знімала, була в рожевому одязі, тільки ось я побоявся підійти", - пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських дала Андрію Данилку зрозуміти, чи можливе повернення дуету з Потапом.

Як повідомляла Politeka, Каменських висміяли за незручний вигляд у костюмі з пір'ям.

Також Politeka писала, що Каменських змусила Полякову ревнувати до Винника.