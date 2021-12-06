Співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою" сильно розчарувала мережу не тільки вибором переможця другого сезону, але і ставленням до інших учасників.

Особливо фінал проекту розчарував тих шанувальників, які очікували, що переможцем другого сезону стане Дмитро. Раніше чоловік не раз розповідав, як йому важко відкритися, як непросто довіритися і він вперше йде на щось подібне.

На думку багатьох фанатів, він не грав роль і чесно йшов на проект знайти другу половинку, на відміну від Огневич.

У мережі помічають, що Огневич не тільки поводилася по-хамськи, вимагала якоїсь віддачі, а при цьому ще й очікувала схиляння, але і вибрала того чоловіка, з яким спілкувалася найменше.

"Давайте разом підтримаємо Дмитра ❤" - пишуть в мережі.

"Діма, Ваше щастя ще попереду! ✨ 💗 ; Діма кращий і все буде добре у тебе💖; вона не заслуговує після цього поступка; таке щастя десь зовсім поруч. У тебе все буде добре; Діма Ви найкращий і гідний! Злата негідна Ваших переживань, у Вас все попереду! Ви знайдете свою половинку❤️; відкрився і плюнула в душу 🤬;; та вона сама себе принизила, а не его. Ось на висоті. Красунчик. Пішов красиво; розбудить в людині любов, а потім так принизить на всю країну, це дуже боляче і жорстоко. Діма ми з вами"»

Ми також писали, що Андрій Рибак після шоу завоював велику популярність в Україні. У Instagram гуморист опублікував нове фото, на якому зображений разом з фіналістом шоу "Холостячка" зі Златою Огневич Дмитром Шевченком. Відзначимо, останній давно займається спортом.

"Завтра на тренуванні він на мені відіграється!☹️ @dmitrij_sheff, нехай сьогодні не склалося, але завтра все стане краще!👍🔥", - написавши Рибак.

Раніше Politeka писала, що Огневич показала, як радикально змінювалася її зовнішність до "Холостячки": від довговолосої брюнетки до блондинки з каре

Нагадаємо, що Решетник з нареченими " Холостячки "Огневич заінтригував українців:" по обличчю видно, що..."

A ще Politeka повідомляла, що Огневич розкритикували через поведінку у фіналі "Холостячки": "Мішина поводилася скромніше»