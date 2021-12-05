Співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою" і отримала безліч критики за некультурну поведінку на проекті, поспішила відвернути увагу аудиторії нової фотосесії.

Зараз потік негативу обрушився на Огневич після фіналу. Причому артистка вже заявила, що їй все одно і вона буде вести себе так, як вважатиме за потрібне. Щоб уникнути більш різких коментарів, артистка поділилася кадрами з останньої зйомки.

"Життя-це Кабаре 🎥, як співала прекрасна Лайза Мінеллі! На створення цієї історії @jetsetterua надихнув наш 3-й випуск #Холостячка2021, повністю присвячений кабаре, театру 🎭 і, звичайно ж, той самий вогненний танець у моєму виконанні.

Так, це був виклик і бажання здивувати, порадувати чоловіків, а також - можливість відкрито сказати танцем про жіночу свободу і прийняття ❤️🔥 дякую тим, хто прислухався! Спасибі тим, хто мислить глибоко і зі мною на одній хвилі!» - писати Огневич під кадром.

Шанувальники відповіли:

"як зараз пам'ятаю ту пристрасть яку ти показала; у тебе вийшло здивувати на 100 % 🔥; яка жінка 🍒 😍клас; краще Вгамуєтеся вже; відчай у тебе якесь)); По черзі, Діма, Максим і Андрій! Саме те!; Ти низько впала в очах українського народу....; На що здатні дівчата , майбутні мами заради лайків і піару, жах; так собі пантера з вас, звичайно».

Недівно відбувся довгоочікуваний фінал шоу «Холостячка", проте вибір співачки Злати Огневич не оцінило безліч глядачів. На співачку зараз обрушився потік критики, адже вона вибрала чоловіка, з яким менше взаємодіяла і не так сильно проявляла симпатію, як з іншими.

Причому сама Огневич вважає, що вчинила правильно і постійний флірт, вимоги до чоловіків і двозначну поведінку вона назвала лише пошуком справжнього кохання.

Нагадавши, "Холостячка" Огневич провальним фіналом спровокувала серйозні суперечки

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