Українська модель, співачка й актриса Даша Астаф'єва розповіла про труднощі, з якими їй довелося зіткнутися на шоу "Маска".

36-річна зірка стала спеціальною гостею проекту і примірила образ Норки в сьомому випуску другого сезону. Зіркові детективи досить швидко впізнали в пухнастому звірку Астаф'єву. Остання розповіла правду про своє падіння на сцені "Маски" ведучій бекстейджа блогерці Нателлі Кірс, передає Politeka.net.

В кінці номера Норка впала. Астаф'єва розкрила, що це було: постановка або...

"Сьогодні на репетиції я дійсно втратила свідомість, впала, всі дуже сміялися, окрім мене, звичайно, тому я вирішила зробити таке па на пам'ять знімальній групі (і повторила падіння, вже спеціально, під час самого виступу, - ред.), - поділилася співачка.

Завдання ускладнювалося ще й тим, що організатори намагалися приховати зріст Астаф'євої у костюмі, змусивши її начепити взуття на 20-сантиметровій платформі.

"Це був найскладніший сьогодні виступ, тому що я дуже і дуже на "ви" з підборами. Це були найвищі підбори в моєму житті. Я не знаю, як інші артисти працюють на такій висоті. Я кілька разів впала, дуже хвилювалася", - зізналася Астаф'єва.

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