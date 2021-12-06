Відома модель, дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун показала, як коханий спілкується і проводить час зі своєю крихіткою-донькою.

Як передає Politeka.net, в Instagram дівчина показала зворушливе фото, на якому засвітила чоловіка і 7-місячну доньку Аріану. Дівчинка лежала на дивані і дивилася на тата, який із задоволенням проводив з нею час.

"Така любов. Я прям млію, коли це бачу між татом і дочкою", - підписала фото Даша Хлистун.

Відзначимо, що нещодавно зіркова пара вирішила проколоти своїй доньці вуха. Крім цього, на 7 місяців вони подарували дівчинці сережки з діамантами від дорого бренду Tiffany & Co.

Як відомо, Макс Михайлюк почав зустрічатися з моделлю практично відразу після закінчення проекту «Холостяк». Через місяць їхніх стосунків Даша завагітніла, що серйозно прискорило розвиток їхніх стосунків. Сьогодні зірка вже повернулася до роботи і навіть взяла участь у показі.

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