Відома співачка, екс-солістка «НеАнгели» Слава Камінська публічно звернулася до свого колишнього чоловіка Едгара Камінського в день народження їх спільної дочки.

Як передає Politeka.net, в Instagram вона опублікувала фото Лаури і подякувала своєму екс-чоловіку.

"Плюшка наша улюблена, яка ж ти неймовірна. Я іноді не вірю, що ти — моя дочка, тому що таких, як ти, потрібно заслужити, намолити, виплакати. Якщо ангели на землі є, то ти явно одна з них. Наша мудра не по роках дівчинка, з Днем народження! Живи, люби і веселися, і продовжуй радувати світ своєю добротою і харизмою. Тато, @edgar_kaminskyi я все життя буду тобі вдячна за наших дітей", - зворушливо підписала фото Камінська.

У коментарях їй залишили багато теплих слів. Пост зачепив таких зірок як Леся Нікітюк, Дмитро Дікусар та Анастасія Приходько. Шанувальники приєдналися до привітань.

"Мати, вітаю! Здоров'я, плюшечці і всього хорошого і радісного в цьому житті!", "Дочка неймовірна-факт! Щастя і міцного здоров'я!", "З Днем Народження Лауру, нехай нескінченно радує маму і тата", "З днем народження, принцесу", - пишуть користувачі Мережі.

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