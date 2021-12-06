Відомий український телеведучий, зірка «Маски» Володимир Остапчук насмішив мережу особистим листуванням з однією з прихильниць – шоумен розповів про свої сни, пожартувавши над дівчиною.
Як передає Politeka.net, в Instagram Остапчук опублікував скріншот, на якому показав одне з повідомлень, яке прийшло йому.
"Ви перший, хто мені із зірок приснився. Не маю уявлення, чому. Ще й інтимний сон", - написала телеведучому прихильниця.
Шоумен вирішив жартівливо прокоментувати послання.
"Мені 37. Мої інтимні сни - де я виплачую останній платіж по кредиту і вставляю вікна в будинку. Але як вставляю", - зазначив ведучий.
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Володимир Остапчук також пожартував, що це один з багатьох листів з рубрики «нам пишуть».
Як відомо, Остапчук зі своєю новою дружиною Христиною Горняк будують будинок під Києвом. У соцмережах пара не раз показувала процес будівництва і розповідала, як вони мріють швидше переїхати в свій власний будинок.
Нагадаємо, що Остапчук здивував зовнішністю на рідкісному фото до слави:"противний він якийсь".
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