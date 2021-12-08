Відома блогерка і учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія Бельченко вирішила висловитися з приводу щирості і осіб, які зазвичай люди приховують під своїми масками.

Юлія "Зайка" прославилася завдяки проекту. І хоча вона не перемогла в шоу, вона все ж стала фіналісткою і навіть потрапила в центр скандалу через фальшиве весілля. Проте, популярність дівчини продовжує зростати.

В цей раз Юлія вирішила звернути увагу на "клеймо", яке зазвичай вішають на людину.

"Ти боїшся, що твоє справжнє я буде викрито, витягнуто на поверхню і осміяно. І це страшно. Суспільство ставить клеймо "поганих дівчаток" на тих, хто не бреше. На тих, хто любить свободу. На тих, хто не боїться жити.

Намагаєшся здаватися краще, ніж ти є насправді. Переробляєш і соромишся себе. Відчуваєш себе зобов'язаною відповідати якомусь ідеалу😓 дозволь собі не хвалитися штучно, підвищуючи свою значимість, як це робить більшість, а признайся, що облажалася і це поставить всіх в глухий кут😳

Те, від чого ти так сильно хочеш позбутися-це дійсно недолік або твоя унікальна особливість, яку ти не хочеш помічати?"- пише Зайка.

Шанувальники підтримали:

"Який погляд😍 😍; ух, яка ти спокуслива! У будь-якому образі Юля дуже хороша?; не сумнівайся в собі ніколи!; Як завжди красуня!!!; Фото - 🔥 🔥 🔥 яскрава і соковита🥰; Юля ти Крута❤».

Раніше ми писали, що Бельченко, яка на шоу "Холостяк" отримала прізвисько "Зайчик", часто радує шанувальників яскравими публікаціями. Так, цього разу красуня виклала в мережі миле фото з новими пухнастими "друзями" і розповіла про своє відвідування притулку для тварин.

Раніше повідомлялося, Юля "Зайка" з " Холостяка "показала місце, де відчуває себе потрібною:"є люди, які..."

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