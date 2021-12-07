Знаменитий танцюрист українського походження і суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський показав ще один свій талант на рідкісних кадрах з бабусею і молодшим братом.

Як пише Politeka.net, хореограф поділився милим сімейним відео на своїй сторінці в Instagram. Свого часу Чмерковський став героєм найпершого сезону шоу "Холостяк" в Україні. Однак з тих пір танцюрист давно покинув батьківщину і перебрався жити в США.

Повернутися Чмерковський тільки цього року-для того, щоб взяти участь у зйомках нового сезону «Танців з зірками», де він став суддею.

У новому пості танцюрист вирішив розкрити себе з нового боку. На кадрах він з'явився зі своєю бабусею і молодшим братом, Валентином. Зараз в США живуть і вони, однак, збираючись всім разом, не можуть не ностальгувати за батьківщиною.

На кадрах можна побачити, як Чмерковський і його рідні співають пісні про Одесу.

"Дві хвилини з нашою бабусею і відразу стає зрозуміло звідки у нас цей Чмерковський «sauce». Можна забрати дівчинку з Одеси, але не Одесу з дівчинки! Так, пам'ять йде, але якісь спогади знаходяться так глибоко, що я сподіваюся "співати" з бабусею ще дуже довго", - заявив Чмерковський.

Судячи зі співочих талантів Чмерковського і його бабусі, танцюрист цілком міг би взяти участь у пісенному шоу в стилі "Голосу країни".

Шанувальники танцюриста не змогли пройти повз нового поста.

"Здорово! До сліз! Круто, коли наші бабусі з нами. Низький уклін", "одесити навіть у Брукліні одесити", "така приємна ностальгія дивитися на Макса. Всі дивилися холостяка", "Ох і бабуся!!!", "Бабуся вогонь дай бог їй здоров'я і таки так якщо народився в Одесі то це в крові", - пишуть люди.

Нагадаємо, Чмерковський з "Танців з зірками" повернувся в США, показавши важливу для себе жінку.

Як повідомляла Politeka, Чмерковський після "Танців з зірками" і "Холостяка" зізнався, за що йому соромно.

Також Politeka писала, що Чмерковський з "Танців з зірками" показав, як проводив час в Україні далеко від дружини і сина.