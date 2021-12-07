Співачка Анастасія Приходько, що стала однією зі ста суддів шоу "Співають всі", поділилася цікавим спогадом про конфлікт з колегою по цеху Олею Поляковою.

У третьому випуску "Співають всі" на сцені перед зоряною "сотнею" виступила юна блогерка KARRENA, що стала причиною сварки відразу для кількох суддів. Саме про цей момент нагадала Приходько у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Так, співачка тоді заявила, що не вважає, ніби "блогер - це професія". Суддя Олег Машуковський, яскравий представник даної професії, тоді сприйняв слова Анастасії на свій рахунок.

"Мене дуже сильно образило, що зараз вона взяла і знецінила професію блогера", - заявив він.

Свої п'ять копійок поспішила вставити запрошена суддя співачка Оля Полякова: "Це дуже складна робота - кожен день знімати!".

Приходько посміялася над словами колеги, придумавши їй кумедний титул: "Дуже складна робота!!! Головне Полякова - Міс загравання 2021😂 😂".

Хоча насправді тоді у Полякової "підгоріло" знатно.

"Колеги, давайте підтримувати один одного хоча б для того, щоб початківцям виконавцям було легше, щоб вони в цій безодні не захлинулися, як багато артистів, що пішли в нікуди", - закликала вона в Instagram.

Як би там не було, але з Машуковським Приходько помирилася і зараз вони дуже дружні, блогер навіть знявся в її новому кліпі.

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