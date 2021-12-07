Переможець "Холостячки" Андрій Задворний відповів У нових сторіс, чи разом він зі співачкою Златою Огневич.

Як пише Politeka.net, Андрій Задворний став переможцем другого сезону "Холостячка" зі Златою Огневич. У нових сторіс Instagram учасник проекту вирішив відповісти, чи разом він із зірковою співачкою.

"Розкажи о...",- запропонував поговорити Андрій.

"Ти зараз зі Златою разом?",- відразу ж було очевидне питання від фаната.

"Кожне друге питання. На жаль, єдине, що я можу сказати вам: все дізнаєтеся в п'ятницю", - було написано під фото.

А на фан-сторінці шоу "Холостячка" люди активно почали теж обговорювати це питання:

"Сподіваюся, що ні", "ні", "Думаю, що разом", " він їй не пара. Я дуже розчарована в її виборі!! Більше холостячка дивитися не буду!!(((", "Навіщо було того Діму вилизувати...", "Ось Діма їй підходив за всіма параметрами. Видно було турботу Діми до Злати, я не розумію чому вона його не вибрала він дійсно в неї закоханий".

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