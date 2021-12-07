Популярна співачка Ані Лорак вже у всю виступає на російських новорічних вогниках, і тепер показала свої образи.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ані Лорак, яка активно будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, поділилася у своєму акаунті в Instagram кадрами зі зйомок новорічного концерту в Москві. На знімках зірка показала свої яскраві образи, а також зіркових друзів.

Так, на більшості знімків ані позує в стильному леопардовому міні-сукні з об'ємними рукавами, яке красиво підкреслило витончену фігуру і стрункі ніжки. Також вона красувалася перед камерою в інших не менш розкішних образах, з ідеальною укладанням, яскравим макіяжем і посмішкою на обличчі.

На одному з кадрів Лорак позує в компанії Філіпа Кіркорова і Софії Ротару, яка, мабуть, теж виступала на російському новорічному концерті. Також артистка позувала разом зі співачкою Поліною Гагаріною і літнім виконавцем Валерієм Леонтьєвим.

У підписі до публікації Лорак написала: "Завжди приємно зустрічати дорогих друзів на новорічних виступах. Який з моїх образів вам сподобався більше?".

Нагадаємо, Лорак поруч з донькою розсекретила сімейне свято: "Сьогодні виповнився рік і місяць".

Як повідомляла Politeka, Дочка Ані Лорак поскаржилася на проблему, захотівши провести час вдома з мамою: "Друзі...".

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