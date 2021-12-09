Відома співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенком (Потапом), похвалилася насиченим тренуванням, яке зазвичай проводить вранці.

Настя Каменських вже давно веде Instagram з метою залучення уваги. Причому співачка намагається показувати найрізноманітніші моменти свого життя і розповідає про те, як зазвичай проходять її будні.

Цього разу Настя показала моменти після ранкового тренування. Зазвичай зірка встає ще до шостої години ранку, займається, ходить на пробіжку або робить більше вправ вдома в залі. Причому нерідко компанію співачці становить чоловік.

Оскільки артистка також стежить за вагою, вона показує і свої сніданки, помічаючи, що завжди себе контролює і вдома у них навіть немає солодкого. На нових кадрах Настя з поплутаним волоссям, в топіку і шортах влаштувала невеликі танці.

Також Настя багато знімається і займається творчістю. Не так давно зірка випустила пісню " Sorry 2 "з красенем-блондином, учасником" Співають всі " і тіктокером Васею Демчуком. Такий дует почав породжувати чутки про роман зірки, хоча всім відомо, що вона давно заміжня за Потапом.

Нещодавно Настя Каменських розмітила нові фото з Демчуком. Виявляється, артисти створили худі для своїх відданих шанувальників.

На одному з фото артистка ніби будує очі молодому співакові

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