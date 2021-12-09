Викрита Даша Астаф'єва на шоу "Маска" кинулася цілувати зіркового детектива Андрія Данилка прямо на сцені на очах у всіх.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Даша Астаф'єва, яка стала героїнею шоу "Маска" розцілувала зіркового детектива на сцені проекту. Відео цього з моменту розкриття маки Норки, за якою ховалася артистка, опублікували на ютуб-каналі шоу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У ролику спочатку зіркові детективи і зал криками і оплесками вимагають викриття Норки. Потім, як виявилося, під маскою ховалася Даша Астаф'єва, і до неї на сцену вибігли Настя Каменських і Андрій Данилко. У якийсь момент гаряча красуня не втрималася і почала цілувати Данилко в губи.

"А я говорив, ніхто не називає мене Андрюша", - зазначив Данилко після поцілунків з Дашею. А Астаф'єва тут же кокетливо відповідає йому:"Тому що такою нахабною можу бути тільки я". Потім під кінець Даша почала кричати в мікрофон: "Хочу ще! Хочу ще! Дайте мені ще який-небудь номер!".

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