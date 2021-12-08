Українська співачка Ірина Федишин розповіла, що у неї сталася справжня біда, довелося звертатися в поліцію і до журналістів - користувачі висловили свій жаль.
Відома артистка не могла прийти до тями через біду, яка з нею сталася вдень, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
За словами Ірини Федишин, вдень вона підійшла до своєї машини "Порше", і помітила, що її обікрали. У авто були відсутні фари і дзеркала.
"Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! Хоча для мене цей день став, чесно кажучи, шоком... День за днем нові пригоди", - розповіла засмучена зірка.
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Артистка викликала поліцію, а також на місце події приїхали журналісти.
Ірина Федишин хоче з'ясувати, хто скоїв злочин, і сподівається, що є камери спостереження.
"Поліція розбирається, пишемо заяву", - розповіла співачка.
"Не дуже приємна картина, але, на жаль, такі реалії... Моє авто обікрали... триває слідство", - підписала кадри зірка.
"Це черговий натяк, що пора міняти авто на що-небудь новіше)", "❤️❤️❤️ тримайтеся воно все буде добре, в житті все повертається бумерангом 👏", " Іруся, тримайтеся, сподіваємося, що злодія знайдуть ❤️❤️❤️❤️❤️ Шок, які люди є 😢", - прокоментували підписники.
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