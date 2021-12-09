Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка почала знову зустрічатися з Беном Аффлеком через 20 років після розриву, вразила видом поруч з чоловіком на побаченні.

Після зйомок у романтичній комедії Лопес повернулася додому і поспішила влаштувати з Беном Аффлеком серію побачень в ресторанах, на прогулянці і навіть на спортивному матчі. Цього разу Лопес помітили з Беном на трибунах, пара не приховувала свої почуття.

Як відомо, пара не планує узаконювати свої стосунки, проте має намір зміцнити їх і почала водити на прогулянки і своїх дітей. Лопес на день народження Аффлека також встигла подарувати ювелірні Подарунки його дітям, а подарунок коханому розкривати не стала.

Зараз друзі пари помічають, що зірки щасливі, живуть окремо, але часто бачаться навіть з щільних графіком:

"Милашки❤; прекрасна 😍; кращий подарунок від Бога, вони знайшли один одного любов'ю🔥; Бен нарешті виглядає щасливіше і спокійніше тепер, коли він з Джло. Раніше він завжди виглядав нещасним і злим; Que hermoso se ven; на кому там обручку; і вони виглядають такими щасливими; нарешті справжня любов прекрасна пара; він виглядає так, ніби ніколи не хоче відпускати її».

Лопес багато років крутила роман з відомим спортсменом і навіть оголосила про заручини. Однак, та не закінчилася весіллям-пара розлучилася і навіть не стала називати причини.

Причому через пару тижнів після цього стало відомо, що Лопес не сиділа без діла. Артистка відновила свої стосунки з Беном Аффлеком, з яким двадцять років тому була заручена і навіть скасувала весілля за пару днів до неї.

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