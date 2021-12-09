Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка почала знову зустрічатися з Беном Аффлеком через 20 років після розриву, вразила видом поруч з чоловіком на побаченні.
Після зйомок у романтичній комедії Лопес повернулася додому і поспішила влаштувати з Беном Аффлеком серію побачень в ресторанах, на прогулянці і навіть на спортивному матчі. Цього разу Лопес помітили з Беном на трибунах, пара не приховувала свої почуття.
Як відомо, пара не планує узаконювати свої стосунки, проте має намір зміцнити їх і почала водити на прогулянки і своїх дітей. Лопес на день народження Аффлека також встигла подарувати ювелірні Подарунки його дітям, а подарунок коханому розкривати не стала.
Зараз друзі пари помічають, що зірки щасливі, живуть окремо, але часто бачаться навіть з щільних графіком:
Алла Пугачова бовтнула, чи збирається ще заміж після Галкіна: "Є чим пишатися"
Ведучий "Маски" Остапчук публічно зачепив Монатіка, Тіну Кароль та інших зірок шоу-бізнесу: "Пішов звідси"
"Таємна дружина" Олега Винника зачарувала його "вовчиць" силою посмішки: "Як у казці"
Мартиновська з "Майстер Шеф" розповіла неймовірну історію ненависті і любові з Ярославським: "Вимогливий і злий"
Злата Огневич і Задворний зізналися, що з ними сталося після "Холостячки": не можуть згадувати це без сліз
"Милашки❤; прекрасна 😍; кращий подарунок від Бога, вони знайшли один одного любов'ю🔥; Бен нарешті виглядає щасливіше і спокійніше тепер, коли він з Джло. Раніше він завжди виглядав нещасним і злим; Que hermoso se ven; на кому там обручку; і вони виглядають такими щасливими; нарешті справжня любов прекрасна пара; він виглядає так, ніби ніколи не хоче відпускати її».
Лопес багато років крутила роман з відомим спортсменом і навіть оголосила про заручини. Однак, та не закінчилася весіллям-пара розлучилася і навіть не стала називати причини.
Причому через пару тижнів після цього стало відомо, що Лопес не сиділа без діла. Артистка відновила свої стосунки з Беном Аффлеком, з яким двадцять років тому була заручена і навіть скасувала весілля за пару днів до неї.
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес далеко від сім'ї поділилася своєю радістю
Як повідомляла Politeka, Лопес відкрито пококетувала з Аффлеком на людях після довгої розлуки
Також Politeka писала, що 52-річна Лопес в шовковому халатику побешкетувала на вулиці, показавши ідеальний відпочинок