Відома на весь світ італійська актриса і модель Моніка Беллуччі, яка стала рідко з'являтися в мережі з новими кадрами, не так давно вирішила знятися у фотосесії спеціально для глянцю.

Цього разу вперше за довгий час модель змогла вразити натуральністю. Так, 57-річна Беллуччі з'явилася в елегантних образах, які підкреслили її форми, а також показали, наскільки молодо вона виглядає.

На кадрах Беллуччі позувала в бежевій трикотажній сукні з декольте, в чорній облягаючій сукні, блузі з брюками, в пальто і жакеті. Причому Моніка прокоментувала свій зовнішній вигляд.

Вона заявила, що не боїться віку і приймає процес старіння, не худне на дієтах і не сильно займається в спортзалі.

"Я завжди була жінкою з пишними формами, ніколи не була худою. І я хочу старіти мирним шляхом. Коли тобі 50 або 60 років, у тебе немає тих же потреб, що і в 20 років. Ти змінюєшся», - розповіла Моніка.

Також в Instagram актриса поділилася кадром, на якому постала в шкіряному плащі. Її чорне волосся ідеально гармоніювали з нарядом, в результаті чого вона виглядала чудово. Макіяж доповнив образ ефектної брюнетки.

"Образ ідеальний», «найкрасивіша жінка в цьому світі», «Краща актриса», «ти неймовірна», «краса в деталях», «вічна краса», «неймовірна жінка», "скільки пристрасті", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі в обтягуючій сукні вразила формами:"всі засоби хороші".

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