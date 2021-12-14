Українські співачки Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) і Юлія Саніна (солістка The Hardkiss) домоглися небувалої слави в Україні, і не дивно, що багато юних фанаток хочуть бути схожими на них.
Зокрема, у 36-річної Кароль вже є міні-копія - дев'ятирічна модель Катя Ситникова. Дівчинку не просто так охрестили двійником Тіни - з великими блакитними очима і світлим волоссям вона дуже сильно нагадує співачку в дитинстві.
Напевно, тому Кароль частенько запрошує Ситникову взяти участь у рекламі свого мерча. Незважаючи на юний вік, "двійник" співачки вже здобула популярності в Мережі: в Instagram на неї підписані понад 25 тисяч осіб.
Тіна поділилася в своєму мікроблозі новими "сторіз" , в яких показала архівну зйомку Каті і ще однієї юної моделі, передає Politeka.net. Дівчатка скопіювали образи Кароль і Саніної з кліпу на пісню "Вільна", який вийшов в 2019-му і за два роки встиг набрати 10 млн переглядів в YouTube і побив всі музичні чати.
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Користувачі з ентузіазмом коментують цю фотозйомку:
"Неймовірної краси😍 😍 😍"
"😍дуже схожі"
"Дуже класна і крута у вас зйомка🔥 🔥 🔥дівчатка неймовірні❤️"
"Дуже любимо цю зйомку❤"
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