Популярний український співак Олександр Пономарьов разом із Олею Поляковою, яку він покликав для колаборації, заспівали відому різдвяну колядку.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці у Tik Tok 37-річна популярна українська співачка Оля Полякова поділилася відеороликом з Олександром Пономарьовим, від якого отримала запрошення взяти участь у різдвяному проєкті "Христос народився".

"Незабаром на екранах новий різдвяний проект Олександра Пономарьова "Христос Народився", - пояснила Полякова шанувальникам.

@polyakova_olya Совсем скоро на экранах новый рождественский проект Александра Пономарёва «Христос Народився» ♬ оригинальный звук - Оля Полякова

Так, Пономарьов, який одягнув класичний чорний костюм, та Ольга у сріблястому приталеному платті заспівали українську колядку "Христос народився".

Як бачимо, під час запису пісні Полякова з Пономарьовим встигли навіть трохи подуркувати.

Нагадаємо, що у проєкті візьмуть участь ще й Леся Нікітюк, Микита Алєксєєв, Артем Пивоваров, Михайло Хома (Дзідзьо). У мережі українці написали, що хотіли б бачити в колаборації ще й Тіну Кароль та Melovin’a.

Рaніше Politeka писала, що Пономарьов розцвів, прилаштувавшись між Нікітюк і Поляковою: "Добре хоч Марув і Лободу не покликали".

Нагадаємо, що Олександр Пономарьов жорстко пройшовся по Моргенштерну: "Такі пасажири...".

А ще Politeka повідомляла, що Пономарьов зробив несподіване зізнання і показав фото: "Вітаю багатодітного татуся".