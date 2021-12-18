Як пише Politeka.net, на своїй сторінці у Tik Tok 37-річна популярна українська співачка Оля Полякова поділилася відеороликом з Олександром Пономарьовим, від якого отримала запрошення взяти участь у різдвяному проєкті "Христос народився".
"Незабаром на екранах новий різдвяний проект Олександра Пономарьова "Христос Народився", - пояснила Полякова шанувальникам.
Так, Пономарьов, який одягнув класичний чорний костюм, та Ольга у сріблястому приталеному платті заспівали українську колядку "Христос народився".
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Як бачимо, під час запису пісні Полякова з Пономарьовим встигли навіть трохи подуркувати.
Нагадаємо, що у проєкті візьмуть участь ще й Леся Нікітюк, Микита Алєксєєв, Артем Пивоваров, Михайло Хома (Дзідзьо). У мережі українці написали, що хотіли б бачити в колаборації ще й Тіну Кароль та Melovin’a.
Рaніше Politeka писала, що Пономарьов розцвів, прилаштувавшись між Нікітюк і Поляковою: "Добре хоч Марув і Лободу не покликали".
Нагадаємо, що Олександр Пономарьов жорстко пройшовся по Моргенштерну: "Такі пасажири...".
А ще Politeka повідомляла, що Пономарьов зробив несподіване зізнання і показав фото: "Вітаю багатодітного татуся".