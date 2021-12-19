Наречена колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу, яку не раз порівнювали з самою Кароліною, нещодавно відвідала з ним вечірку і відразу викликала бурхливу реакцію в мережі.

Бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, колишній чоловік співачки Ані Лорак (Кароліни Куєк) досить рідко показує в мережі різні моменти з життя, оскільки часто наривається на критику. Причому чоловік після розлучення з Кароліною залишився з нею в дружніх відносинах.

Він забирає дочку на канікули, їздить до неї в РФ, щоб провести час на свята і навіть познайомив дочку зі своєю новою нареченою. Чоловік зробив їй пропозицію кілька місяців тому, але коментувати це не став.

Щоб уникати уваги, спільних кадрів Мурат теж майже не показує. Але цього разу він зробив виняток і після вечірки поділився радісними моментами. Друг прокоментував: "це як ми, тільки вони нереальні. Я перший раз бачу таку любов з боку"»

Про саму дівчину і її особисте життя відомо вкрай мало, а її обранець Мурат Налчаджиоглу не поспішає розповідати про себе. Після розлучення з Кароліною він підтримує з нею дружні стосунки і завжди їздить відвідувати дочку в РФ.

Проте, чоловік вирішив рухатися далі і нещодавно оголосив про свої заручини з Лілією, з якою до цього встиг зустрітися кілька місяців. І хоча Мурата продовжують критикувати, він на випади не реагує.

Нагадавши, екс-чоловік Лорак нарвався на критику за несподіваний кадр з молодою нареченою.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Ані Лорак вирішив покинути з дочкою Україну і похвалився прощальними моментами.

Також Politeka писала, що дочка Ані Лорак на відпочинку з батьком і його нареченою повторила образ своєї мами.