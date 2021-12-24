Зірка серіалу "Секс у Великому Місті" Кріс Нот переживає важкі часи, адже після скандалу з домаганнями, розривами контрактів на 12 мільйонів доларів і звільненням з серіалу, чоловік також віддалився від сім'ї. Як з'ясувалося, дружина актора забрала дітей перед святами і покинула будинок. Про це повідомляє видання
Так вийшло, що після звинувачень у домаганнях спочатку від Кріса Нота відвернулися колеги, а тепер і дружина. Нещодавно в мережі з'явилися фото, на яких видно, як дружина актора Тара Вілсон з дітьми гуляла без обручки. Вона була помічена репортерами в Лос-Анджелесі.
Причому коментувати сварку пара не збирається, а сам чоловік теж коментарів не дає. Зазначимо, 16 грудня на Кріса Нота обрушилися звинувачення в згвалтуванні від двох жінок. Актор все заперечує, і вина його не доведена, проте колеги по серіалу «Секс у Великому Місті» не заступилися за нього.
"Ніякі Джей Ло не зрівняються": 50-річна дочка Пугачової похвалилася фігурою в ультракоротких шортах
Хвороба забрала життя зірки "Вулиці розбитих ліхтарів", його любили багато хто: "Важко з цим змиритися"
У лісі помітили незвичайну дірку, фото стало сенсацією в мережі: немов портал в інший світ
Суперфіналістка "Майстер Шеф" спровокувала бунт в мережі: "Останній сезон, який дивимося"
Союз "Холостяка" Добриніна з Дашею Квітковою опинився на межі розпаду, подробиці: "Збирала речі і йшла"
Раніше актриса Сара Джессіка Паркер на своїй сторінці в Instagram написала заяву, в якій від свого імені та імені колег прокоментувала звинувачення в сексуальному насильстві на адресу актора Кріса Нота.
"Ми глибоко засмучені звинуваченнями на адресу Кріса Нота. Ми підтримуємо жінок, які виступили і поділилися своїм болючим досвідом. Ми знаємо, що це було дуже важко зробити, і ми дякуємо їм за це", – йдеться в повідомленні.
Примітно, що підтримки чоловік від колег не отримав, немов не був з ними багато років на проекті.
Нагадаємо, що померла актриса, яка зіграла в культовому серіалі з Сарою Джесікою Паркер
Як повідомляла Politeka, Сара Джессіка Паркер створила власну колекцію
Також Politeka повідомляла, що постаріла Сара Джессіка Паркер налякала новим обличчям, актрису не впізнати