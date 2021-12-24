Зірка серіалу "Секс у Великому Місті" Кріс Нот потрапив в центр скандалу через звинувачення від двох жінок в домаганнях, від актора відвернулися колеги і почалися проблеми в сім'ї.

Зірка серіалу "Секс у Великому Місті" Кріс Нот переживає важкі часи, адже після скандалу з домаганнями, розривами контрактів на 12 мільйонів доларів і звільненням з серіалу, чоловік також віддалився від сім'ї. Як з'ясувалося, дружина актора забрала дітей перед святами і покинула будинок. Про це повідомляє видання Us Weekly.

Chris Noth Hopes to Spend Christmas with Wife Tara Wilson Amid Sexual Assault Allegations https://t.co/wwoeyMAfek — News 100 Media (@xedipiworos) December 23, 2021

Так вийшло, що після звинувачень у домаганнях спочатку від Кріса Нота відвернулися колеги, а тепер і дружина. Нещодавно в мережі з'явилися фото, на яких видно, як дружина актора Тара Вілсон з дітьми гуляла без обручки. Вона була помічена репортерами в Лос-Анджелесі.

Причому коментувати сварку пара не збирається, а сам чоловік теж коментарів не дає. Зазначимо, 16 грудня на Кріса Нота обрушилися звинувачення в згвалтуванні від двох жінок. Актор все заперечує, і вина його не доведена, проте колеги по серіалу «Секс у Великому Місті» не заступилися за нього.

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Chris Noth's 'very upset' wife Tara Wilson is seen without her wedding ring as she is pictured for the first time since the Sex and the City star was accused of raping two women

======https://t.co/b6wMHLPtqR pic.twitter.com/7vRIZ6vtus — Επικαιρότητα - V - News (@triantafyllidi2) December 22, 2021

Раніше актриса Сара Джессіка Паркер на своїй сторінці в Instagram написала заяву, в якій від свого імені та імені колег прокоментувала звинувачення в сексуальному насильстві на адресу актора Кріса Нота.

"Ми глибоко засмучені звинуваченнями на адресу Кріса Нота. Ми підтримуємо жінок, які виступили і поділилися своїм болючим досвідом. Ми знаємо, що це було дуже важко зробити, і ми дякуємо їм за це", – йдеться в повідомленні.

Примітно, що підтримки чоловік від колег не отримав, немов не був з ними багато років на проекті.

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