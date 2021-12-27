Світлана Лобода після чергового концерту влаштувала розспівування і здивувала зовнішнім виглядом з пов'язкою на голові і без помади, демонструючи тим самим досить пухкі губи.

Як пише Politeka.net, Світлана Лобода вперше за довгий час поверталася в Україну, де дала концерт, а не просто приїжджала до близьких. Тому багато хто звернув увагу на те, що зірка давно не виступає в країні, про це сама артистка розповіла в декількох інтерв'ю.

Зараз виконавиця перед святами почала активно виступати в РФ і розповідає, як проходять її виступи, як вона готується до них в гримерці і не забуває при цьому про свій особистий режим дня.

В цей раз Лобода з однією пов'язкою на голові і в топіку змогла здивувати зовнішнім виглядом, так як влаштувала невелику розспівування на камеру і заодно похвалилася незвично пухкими губами, які ніби стали більше звичайного.

Раніше на інших кадрах співачка показала вбрання у всій красі. Вона була одягнена у візерунковий чорний боді з овальним вирізом на грудях, рукавами і довгим плащем. Тканина, розшита паєтками, переливалася при кожному русі артистки.

На відео Лобода показала, як йде через коридор, приковуючи до себе погляди. Співачка виявляється спочатку в гримерці, а потім явно направляється вже на сцену, щоб постати перед глядачами.

Нагадавши, Світлана Лобода взялася переспівувати відомого артиста, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Світлана Лобода прикувала погляди до пухких губ, вразивши заявою.

Також Politeka писала, що Лобода привітала свою помічницю дивним фото в мережі.