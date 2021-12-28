Герцогиня Кембриджська, дружина британського принца Вільяма, Кейт Міддлтон, разом з родиною зустріла Різдво - стало відомо, що вона разом з чоловіком подарувала дітям.

Герцоги Кембриджські, Кейт Міддлтон і принц Вільям, незважаючи на свій статус, намагаються бути ближче до народу, передає Politeka.net. Подружжя найчастіше вибирає наряди недорогих брендів, також, як і речі.

Цього року принц Вільям, Кейт Міддлтон і їх троє дітей восьмирічний Джордж, шестирічна Шарлотта і трирічний Луї зустріли Різдво в своєму маєтку Анмер-холл. На свято сім'я запросила членів сім'ї Кейт. У цьому, як і в минулому році, через пандемію не вдалося відзначити Різдво з королевою Єлизаветою, їй компанію склав принц Чарльз з дружиною Каміллою і сім'я її молодшого сина принца Едварда.

Видання Us Weekly повідомляє, що діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон прокинулися о п'ятій ранку, щоб перевірити подарунки під ялинкою. Хоча подружжя намагається не балувати дітей, в це свято вони роблять виняток.

Цього року Джордж і Луї отримали похідний набір з наметом, рацією і ліхтариком і шведську стінку відповідно. А Шарлотті подарували дитячу відеокамеру.

Також дітям подарували книги та настільні ігри.

Принц Вільям подарував коханій красивий браслет.

Кейт Міддлтон приготувала індичку, сосиски в тісті, смажену картоплю та інше, а разом дітьми зробила десерт.

Стіл також прикрасила герцогиня.

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