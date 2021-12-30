Даша Квіткова активно веде свій блог в Instagram, в якому ділиться кадрами сімейного життя, пише Politeka.net. Блогерка розповідає про будні з дитиною і чоловіком, а цього разу вирішила поділитися планами на найближчий час.
Виявляється, Даша Квіткова з родиною зібралися покинути Україну, але на місяць.
"Відлітаємо на місяць, думали в Таїланд, але вчора умови в'їзду посилилися. Тому зупинилися на Сейшельських островах", - написала блогерка у своєму сторі.
Зазначимо, Даша Квіткова у недавньому пості розповіла, що їй тільки 23 роки, але вона намагається встигнути все і відразу, особливо під кінець року. Однак на" фініші " вона розуміє, що витрачає багато нервів. А від вже в січні блогерка разом з усім світом робить своєрідний видих.
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
Максим Чмерковський, покинувши Україну, показав, що зробив зі своєю зовнішністю: "До і після"
19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин відвіз дружину в пологовий будинок і рознервувався: "Це нереально..."
Могилевська і Білик приголомшили зовнішністю на блакитному вогнику: "Ірина вже як Майкл Джексон"
Балан на закритій вечірці здивував змінами у зовнішності: "Господи, Данчик, який він..."
Зірка Мережі нагадала про те, що залишилося всього кілька днів до нового року, тому вже скоро можна "видихнути" і розслабитися.
У коментарях блогерку підтримали, деякі також розповідали свої історії перед Новим роком.
Нагадавши, "Холостяк" Добринін з дружиною вирішили трохи відпочити від батьківських обов'язків
Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Добриніна Квіткова показала підрослого сина Лева
Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна розповіла, як правильно балувати себе