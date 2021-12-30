Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова, розповіла про плани полетіти з України і про одну проблему.

Даша Квіткова активно веде свій блог в Instagram, в якому ділиться кадрами сімейного життя, пише Politeka.net. Блогерка розповідає про будні з дитиною і чоловіком, а цього разу вирішила поділитися планами на найближчий час.

Виявляється, Даша Квіткова з родиною зібралися покинути Україну, але на місяць.

"Відлітаємо на місяць, думали в Таїланд, але вчора умови в'їзду посилилися. Тому зупинилися на Сейшельських островах", - написала блогерка у своєму сторі.

Зазначимо, Даша Квіткова у недавньому пості розповіла, що їй тільки 23 роки, але вона намагається встигнути все і відразу, особливо під кінець року. Однак на" фініші " вона розуміє, що витрачає багато нервів. А від вже в січні блогерка разом з усім світом робить своєрідний видих.

Зірка Мережі нагадала про те, що залишилося всього кілька днів до нового року, тому вже скоро можна "видихнути" і розслабитися.

У коментарях блогерку підтримали, деякі також розповідали свої історії перед Новим роком.

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