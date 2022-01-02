Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна показала, як зазначила Новий рік в приємній компанії подруги - красуні танцювали в чорних сукнях.

Катерина Нікітіна народилася в звичайній родині, пише Politeka.net. З дитинства вона займалася танцями, і вже в 17 років почала викладати малюкам танці. Також красуня давно в КВК, з якого їй і вдалося потрапити в "Жіночий Квартал".

З ростом популярності у артистки стала збільшуватися аудиторія в Instagram. На сторінку зірки вже зараз підписані 54 тисячі користувачів мережі.

В одному з останніх постів Катерина Нікітіна показала, як відпочила в компанії подруги на Новий Рік. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Дівчата танцювали в чорних сукнях біля ялинки.

"Це буде нова історія🪄2022🤞 🏻", - підписала кадри Катерина Нікітіна.

За годину публікація зібрала майже 1000 переглядів і не багато коментарів.

"Красуні 🔥", " ці рухи🔥 😎", " з Новим роком вас красуні ❤️❤️🌹 ви неймовірні❤️🌹", - написали користувачі Мережі.

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