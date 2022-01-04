Легендарна співачка Алла Пугачова, яка одружена з Максимом Галкіним, який молодший за неї на 27 років, дала пораду, як вибрати ідеального чоловіка.

Як передає Politeka.net, Алла Пугачова є легендарною артисткою. У мережі часто точаться суперечки з приводу її зовнішності, оскільки співачці вже 72 роки та вона вражає своїм моложавим виглядом.

Так, цього разу на фан-акаунті відомої співачки опублікували нове відео. На кадрах журналістка запитує в Алли Пугачової, як їй підібрати для себе ідеального чоловіка. Співачка вирішила дати пораду, як його вибрати (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Він просто ще не народився", - видала Алла Пугачова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Борисівна, ви найкраща", "Відповідь просто - Супер! Алла, як завжди, на висоті!", "Геніально", "Печалька, нічого мудрого, молодий повинен жити з молодим, а не зі старим, за природою так влаштовано. Так що не слухайте дівчата!", "Не вірте якщо попався - бери відразу Галкін і багато хто хотів би такого чоловіка, але любов велика сила", "Мені подобаються твої жарти".

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