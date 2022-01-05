У мережі з'явилося кумедне відео з Даном Баланом і Тіною Кароль, які давали інтерв'ю і закохано дивилися один на одного.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій молдавському виконавцю Дану Балану опублікували кумедне архівне відео, в якому він з'явився разом з українською співачкою Тіною Кароль. Як відомо, парі довгий час, ще з участі в "Голосі країни", приписують романтичні стосунки. І на цьому відео, можна помітити, що у цих чуток є всі підстави.

У ролику Дан і Тіна стоять поруч і дають інтерв'ю ведучій "Світського життя" Каті Осадчій. У якийсь момент вони з ніжністю дивляться один на одного, що аж відчувається закоханість між ними. Потім вони починають весело сміятися, і Балан кладе руку на плече Кароль. Виглядає це просто заворожуюче.

У підписі до інтерв'ю Дана і Тіни написали: "Любов чи ні?". Користувачі тут же почали коментувати архівне відео з улюбленими артистами, висловлюючи свою думку щодо їхнього роману.

Нагадаємо, Дан Балан і Тіна Кароль викликали переполох, з'явившись на одній сцені: "Іскрилася від щастя".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль вийшла у світ зі своїм сином-красенем: "Рідко можна побачити в Україні".

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