Переможець вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім розповів про шлях до свого успіху, видавши деякі особисті подробиці, і як викладачка поставила на місце його маму.

16-річний Муаяд Абдельрахім після перемоги на шоу став завойовувати популярність, повідомляє Politeka.net. Зараз на сторінку хлопця підписані 10 тисяч користувачів Мережі, з якими він багато чим ділиться. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У новому відео артист розповів про шлях до свого успіху, видавши деякі подробиці.

За словами хлопця, він дуже багато співав у машині, проте його мати була іншої думки, але все ж відвела його до викладачки з вокалу.

"Сидів у машині у мами, дуже часто співав або Майкла Джексона, або... ну, як співав? Мама казала, що я вию. Моя вчителька дивиться на маму, моя мама каже: "Що все погано?", а вчителька каже: "Ні, він у вас не виє, він у вас співає, уявіть собі!", мама каже: "Як так? Я чую, що виє" , а та каже: "Ні-ні, не виє! Він співає"", - розповів Муаяд.

"Твоя мама зробила все, щоб ти співав!Спасибі батькам і низький уклін", " мені мама те ж саме говорила🤣", "прикольна історія вийшла", - написали користувачі Мережі.

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