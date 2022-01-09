Кейт Міддлтон 9 січня відзначила 40-річчя, на честь чого були випущені кілька її портретів, передає Politeka.net. Кенсінгтонський палац випустив три офіційні портрети герцогині авторства Паоло Роверсі. Дружина принца Вільяма скористалася фотосесією, щоб віддати данину поваги матері свого чоловіка принцесі Діані і його бабусі, королеві Великобританії Єлизаветі II.

Для одного з фото герцогиня одягла атласну сукню червоного кольору і діамантові сережки з колекції прикрас 95-річної Єлизавети, а на чорно-білому фото можна побачивши обручка з сапфіром і сережки з діамантом і перлами, що належали принцесі Діані. Кадри Кейт Міддлтон розлетілися Мережею.

Фото викликали різну реакцію:

"Вона виглядає неймовірно 😍 З Днем Народження, Кетрін🎂 🥳", "від цих фото пахне смертю; Кейт як привид якийсь, жінка в білому)"," заворожуюче гарно!!!! Бажаємо герцогині здоров'я і щастя на все життя ❤️❤️❤️", "намагалися зробити портрети в стилі середини 19 ст. На мій погляд не дуже вдало. Кейт взагалі на себе не схожа".

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