16-річний Муаяд Абдельрахім активно веде сторінку в Instagram, де розповідає про творчість і показує свою сім'ю, повідомляє Politeka.net. Днями співак зізнався, що мама не відразу розгледіла талант сина і сприймала його спів, як виття, але її переконала вчителька. Так, хлопчик став займатися музикою, і завоював перемогу на відомому проекті.
У новому пості співак показав свою молодшу сестричку Наташу. Дівчинка одягла костюм єдинорога, а брат підійшов ззаду і притиснув пальцями її щоки, брав дівчинку на плечі. Знімки вийшли дуже теплим і сімейним.
"Знайомтеся! Моя молодша сестра Наталі 🧡 💛
ДО РЕЧІ, Наталі теж займається музикою. І мріє бути блогеркою😉
А у вас є брати чи сестри?", - написав Муаяд в пості.
Біда з Харламовим, комік загримів в лікарню з серйозною проблемою: "Гарік, тримайся"
Ткач з "Квартал 95" поїхав з України, прихопивши дружину і дочку: "Нарешті дочекався"
Анна Богдан з "Холостяка" здивувала спільним фото з Заливако і спантеличила питанням: "Що ви бачите?"
Мішина похвалилася колечком на безіменному пальці, розтанувши в обіймах відомого красеня: фото
Хіменес-Браво показав своє дороге авто і будинок під Києвом, як він виглядає зовні: "Поєднали приємне з корисним"
За дві години публікація зібрала багато лайків і коментарів:
"Красива сестра і брат 😍", "Ви так схожі", " які ви красиві😇 😇", " які ви гарненькі! 🥰 🤩 🤗Це таке щастя мати старшого брата", "у Наталі навіть долоньки такі як у тебе, з довгими пальчиками!".
Нагадаємо, 16-річний переможець "Співають всі" розповів курйоз про свою сім'ю
Як повідомляла Politeka, 16-річний переможець" Співають всі " націлився на Євробачення
Також Politeka писала, що 16-річний переможець "Співають всі" пішов на сумнівний експеримент