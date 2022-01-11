Переможець вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім показав свою молодшу сестру, Наталію, яка теж росте талановитою дівчинкою.

16-річний Муаяд Абдельрахім активно веде сторінку в Instagram, де розповідає про творчість і показує свою сім'ю, повідомляє Politeka.net. Днями співак зізнався, що мама не відразу розгледіла талант сина і сприймала його спів, як виття, але її переконала вчителька. Так, хлопчик став займатися музикою, і завоював перемогу на відомому проекті.

У новому пості співак показав свою молодшу сестричку Наташу. Дівчинка одягла костюм єдинорога, а брат підійшов ззаду і притиснув пальцями її щоки, брав дівчинку на плечі. Знімки вийшли дуже теплим і сімейним.

"Знайомтеся! Моя молодша сестра Наталі 🧡 💛

ДО РЕЧІ, Наталі теж займається музикою. І мріє бути блогеркою😉

А у вас є брати чи сестри?", - написав Муаяд в пості.

За дві години публікація зібрала багато лайків і коментарів:

"Красива сестра і брат 😍", "Ви так схожі", " які ви красиві😇 😇", " які ви гарненькі! 🥰 🤩 🤗Це таке щастя мати старшого брата", "у Наталі навіть долоньки такі як у тебе, з довгими пальчиками!".

Нагадаємо, 16-річний переможець "Співають всі" розповів курйоз про свою сім'ю

Як повідомляла Politeka, 16-річний переможець" Співають всі " націлився на Євробачення

Також Politeka писала, що 16-річний переможець "Співають всі" пішов на сумнівний експеримент