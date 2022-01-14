Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Мішель Андраде, яка стала ведучою нового сезону шоу "Орел і Решка" поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Мішель Андраде розповіла про нові труднощі на зйомці проекту.

"Перший знімальний день, а ми вже трохи згоріли», - сказала Мішель Андраде.

Нагадаємо, раніше Мішель Андраде розповідала, що дуже страждала через перевтому на зйомках. Бували дні, коли вона приходила на зйомки вже втомлена, але ще намагалася щось робити. За словами співачки, в такі моменти, коли вона посміхалася в кадрі, у неї тряслися губи.

Якось Мішель Андраде навіть стало погано в літаку - перед очима все потемніло і вона не могла дихати.

Тепер артистка намагається більше відпочивати, але від зйомок відмовлятися не має наміру.

Нагадаємо, ведуча "Орла і Решка" Андраде влаштувала модний показ прямо в примірювальній:"завжди їх не любила".

Як повідомляла Politeka, пікантний конфуз трапився з Мішель Андраде прямо на сцені: "були нюанси з топіком".

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