Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram дружина відомого українського шоумена Володимира Остапчука, який був ведучим шоу "Маска" та "Співають всі", Христина Горняк часто ділиться особистими світлинами та відео.

Цього разу Христина опублікувала нову світлину із відпочинку на відомому гірськолижному курорті Куршевель, що у Французьких Альпах. Зауважимо, що на відпочинок Горняк відправилася із чоловіком Володимиром та друзями.

На фото дружина ведучого сиділа за столиком в сонцезахисних окулярах, пила глінтвейн та насолоджувалася відпочинком.

"Чоловік підловив класний кадр! 💙

Щаслива я на сонечку!", - написала Горняк.

Шанувальники написали коментарі під фото дружини Володимира Остапчука.

"Нам всім зараз сонечка бракує)", "Таке світле фото! Дуже гарно😍😍😍", "Красива😍", "Дійсно дуже класний кадр 😍😍😍", "Круте фото 🔥", - написали в мережі.

Раніше Politeka повідомляла, що Володимир Остапчук показав, кого, окрім дружини, взяв з собою на елітний курорт: "Банда".

Нагадаємо, що Остапчук похвалився "скромним" відпочинком в Куршевелі і нарвався на невдоволення: "Не ганьби себе".

Також Politeka писала, що дружина ведучого "Маски" Остапчука отримала роль у кіно, що з цього вийшло: "У всіх кінотеатрах країни".