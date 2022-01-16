Популярна співачка і нова суддя проекту" Голос країни " Надя Дорофєєва вирішила показати, як жартує над чоловіком у відпустці.

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва вирішила відправитися пару днів тому на Відпочинок з чоловіком, де тепер ніжиться на пляжі, вивчає місцеві традиції і ходить в спеціальну лазню для очищення. Не обходиться і без комічних випадків.

Цього разу популярна виконавиця і тренер Голосу країни вирішила чималу аудиторію. Спочатку вона показала, як тренується і розслабляється на узбережжі, позуючи в маленькому купальнику.

А після опублікувала пікантний кадр, на якому її чоловік Володимир Дантес зображений в повністю без одягу. Щоб приховати зайве, Дорофєєва наліпила смайлик на тіло чоловіка.

Співак відреагував на посаду дружини. "Варто було втратити пильність", - написав музикант. Зіркове подружжя проводять зимові канікули в Мексиці.

Також Дорофєєва також поділилася враженнями від відпочинку в Тулумі. «Їжа. Сильно смачно! І не просто так саме Мексиканська їжа входить до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Вночі паті — днем препаті. Так, вечірки тут на кожному кроці! На кожному!

З ранку музика грає тихіше - але скрізь, а до вечора вона зливається в один туц-туц. І саме незвичайне, що люди тут відчувають себе так відкрито, ніхто не тисне по кутах і не соромиться, всі танцюють. Погода. Ну не знаю як там в інший час — але в січні це просто кайф. Нам сильно зайшло", - зазначила артистка.

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