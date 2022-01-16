У мережі показали рідкісні кадри з молодою Анджеліною Джолі, на яких вона з'явилася в досить незвичайному образі.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених голлівудській актрисі і героїні бойовиків Анджеліні Джолі, опублікували архівні кадри, на яких зірка постала в несподіваному образі.

На першому більш скромному фото молоду Анджеліну можна побачити в білосніжній сорочці. Її волосся зібране в недбалу зачіску, а на ідеальному обличчі легкий макіяж, вона пронизливо дивиться в об'єктив. На другій фотографії Джолі відображена в кріслі, в якому вона сидить в оригінальній позі з розсунутими ногами. Тут актриса в білосніжних штанях і вузькій майці, впевнена в собі і з таким же пронизливим поглядом.

У підписі до фотографій Анджеліни привели цитату іншої актриси Міли Йовович, яка висловилася про Джолі: "Відтепер я підходжу до кіно як бізнес-леді. Я маю намір більше зніматися в бойовиках, тому що, крім Анджеліни Джолі, в цьому жанрі не виділяється жодна інша актриса".

Користувачі теж почали коментувати фото Анджеліни: "Я люблю фільми з нею", "Яка красива", "Богиня бойовиків", "Солодка", "Красива", "Приголомшлива жінка", "Справжня актриса".

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