Українська співачка і ведуча тревел-шоу "Орел і решка" Мішель Андраде розповіла про нові труднощі на зйомках.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Мішель Андраде, яка стала ведучою нового сезону шоу "Орел і Решка", розповіла, як проходять зйомки.

"День з. нічого не змінюється. Знімає нонстопом. Не їли з 6 ранку", - зазначила ведуча.

Зазначимо, раніше Мішель Андраде розповідала, що дуже страждала через перевтому на зйомках. Бували дні, коли вона приходила на зйомки, що вже втомилася, але ще намагалася щось робити. За словами співачки, у такі моменти, коли вона посміхалася у кадрі, у неї тремтіли губи.

Якось Мішель Андраде навіть стало погано в літаку – перед очима все потемніло і вона не могла дихати.

Після цього артистка заявила, що все одно від зйомок відмовлятися не має наміру, але намагається більше. Схоже, що це не завжди вдається.

Додамо також, Мішель Андраде розповідала, що в перший же день зйомок нового сезону "Орла і Решки" обгоріла на сонці.

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