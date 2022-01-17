Учасник другого сезону шоу "Холостячка" Максим Тарапата провів вечір в компанії красивої дівчини і розповів про те, що нового відкрив для себе.

Як пише Politeka.net, бізнесмен занурився у світ шампанського і вин з винним блогером, яка називає себе лелею і веде популярний канал про вино на YouTube.

"Завжди захоплювала картина, коли людина з непохитним виразом обличчя міркує, яке саме вино або шампанське хочеться випити в цей вечір. Особливо, коли розмова з сомельє більше нагадує гру в шахи в розумі, де замість фігур використовуються пляшки вина різних сортів і регіонів", - захопився Тарапата у новому пості на своїй сторінці в Instagram.

Він показав фото, на яких вони з блогеркою сиділи за столом з келихами в руках. Пара сміялася і явно добре проводила час.

Тарапата зізнався, що дізнався багато нового для себе під час цієї дегустації.

"Найсильніша енергія - коли людина горить своєю справою! І це не може не підкуповувати!", - додав він про блогерку, з якою проводив час.

Відзначимо, що під час "Холостячки" Тарапата був одним з фаворитів Злати Огневич. Тому після розставання з переможцем проекту Андрієм Задворним співачка продовжила близько спілкуватися з Максом. Шанувальники пророкують їм нові відносини.

Нагадаємо, відкинутий "Холостячкою" Огневич Тарапата сколихнув одкровенням.

Як повідомляла Politeka, Тарапата емоційно висловився про розрив Огневич з переможцем "Холостячки".

Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" Задворний різко висловився про таїнство хрещення і Різдво.