Як пише Politeka.net, бізнесмен занурився у світ шампанського і вин з винним блогером, яка називає себе лелею і веде популярний канал про вино на YouTube.
"Завжди захоплювала картина, коли людина з непохитним виразом обличчя міркує, яке саме вино або шампанське хочеться випити в цей вечір. Особливо, коли розмова з сомельє більше нагадує гру в шахи в розумі, де замість фігур використовуються пляшки вина різних сортів і регіонів", - захопився Тарапата у новому пості на своїй сторінці в Instagram.
Він показав фото, на яких вони з блогеркою сиділи за столом з келихами в руках. Пара сміялася і явно добре проводила час.
Тарапата зізнався, що дізнався багато нового для себе під час цієї дегустації.
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"Найсильніша енергія - коли людина горить своєю справою! І це не може не підкуповувати!", - додав він про блогерку, з якою проводив час.
Відзначимо, що під час "Холостячки" Тарапата був одним з фаворитів Злати Огневич. Тому після розставання з переможцем проекту Андрієм Задворним співачка продовжила близько спілкуватися з Максом. Шанувальники пророкують їм нові відносини.
Нагадаємо, відкинутий "Холостячкою" Огневич Тарапата сколихнув одкровенням.
Як повідомляла Politeka, Тарапата емоційно висловився про розрив Огневич з переможцем "Холостячки".
Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" Задворний різко висловився про таїнство хрещення і Різдво.